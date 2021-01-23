Temizlik işçisi, Türkmen öğrencinin unuttuğu çantasını teslim etti

AVCILAR'da temizlik işçisi Hülya Deniz, kaldırımda gördüğü içinde cep telefonu, para ve kredi kartları bulunan çantayı sahibi Türkmenistanlı öğrenciye teslim etti.

Avcılar Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Hülya Deniz, Merkez Mahallesi'nde sokağı süpürürken, yerde okul çantası gördü. Bunun çöpe atılmak üzere kaldırımda bırakıldığını düşünen Deniz, ağır olduğunu fark ederek içine baktı ve çantada eşyalar olduğunu görünce amirlerine haber verdi. Deniz, iletişim bilgisi veya numarası olup olmadığı anlamak için karıştırdığı çantada cep telefonu, yaklaşık 600 lira para, bir miktar dolar, kredi kartları ve bazı özel eşyalar olduğunu gördü. Cep telefonunda hiçbir şifre olmadığını anlayan Hülya Deniz, son numarayı arayarak, içinde bu telefonun da bulunduğu, unutulan bu çantanın sahibine ulaşmak istediğini belirtti.

Kısa sürede çantanın sahibi Türkmenistan vatandaşı Nur Ali Tashliyev'e ulaşıldı. Kars'taki Kafkas Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan ve koronavirüs nedeniyle on-line eğitim gören Tashliyev, arkadaşları ile konuşurken yere bıraktığı çantasını unutup gittiğini, telefon, kartları ve parasına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek teşekkür etti. Hülya Deniz, Avcılar'da çantayı teslim ettiği öğrenciye, "Daha dikkatli ol" uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı