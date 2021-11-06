TEMİZLİK İŞÇİSİ 'MAYKIL FİKRET' MİCHAEL JACKSON DANSLARI İLE ARKADAŞLARINI MOTİVE EDİYOR

UŞAK Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve çevresinde hayranı olduğu Michael Jackson'ın danslarını yapmasıyla tanınan 47 yaşındaki Fikret Ayvalı, zaman zaman yaptığı küçük gösterilerle mesai arkadaşlarına moral kaynağı olup, motive ediyor. Arkadaşları yatığı şovlar nedeniyle Ayvalı'yı 'Maykıl Fikret' diye çağırıyor.

Uşak Belediyesi'nde 6 yıldır temizlik görevlisi olan Fikret Ayvalı, hayranı olduğu Michael Jackson'ın dansları ile dikkat çekiyor. Temizlik için gittiği şehrin çeşitli noktalarında zaman zaman Jackson'un danslarından figürler sahneleyerek mesai arkadaşlarına küçük şovlar yapan Ayvalı, neşe ve moral kaynağı oluyor. Arkadaşları da Ayvalı'ya alkışlarla destek veriyor. 1990 yılından bu yana Michael Jackson'ı dinlediğini ve müziklere dansla eşlik ettiğini kaydeden Fikret Ayvalı, "İyi bir enerjisi var Michael Jackson müziklerini. Dans ederken bir anda 25 yıl geriye gidip, kendimi daha genç hissediyorum. Bu coşku içimden geliyor" dedi. Gördüğü ilgi ve destekten dolayı mutlu olduğunu da kaydeden Ayvalı, dans ettiğinde bulunduğum yerde bir anda güzel bir ortam oluştuğunu da söyledi. Belediye temizlik işçileri de yaptıkları işin 'Maykıl Fikret' ile daha keyifli hale geldiğini, onun dansları sayesinde moral depolayıp, biraz olsun soluklanıp yorgunluklarını attıklarını söyledi.