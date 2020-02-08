: Temizlik işçisi kılığındaki polis şüpheliyi böyle yakaladı

08.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:28

İstanbul'da temizlik işçisi gibi deponun önünde bekleyen polis, yasadışı yollarla orta doğu ülkelerine sahte ve kaçak ilaç gönderildiği belirlenen şüpheliyi yakaladı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'daki bir depoda bulunan ilaçların yasadışı yollarla Türkiye'ye getirildiğini ve buradan da Ortadoğu ülkelerine gönderileceğini belirledi. Depoyu takibe alan polis, çalışmalarının ardından adrese 4 Ocak'ta operasyon düzenledi. Operasyon polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde polisin deponun önünde temizlik işçisi kılığında beklediği ve şüpheliyi depoya girerken yakalayarak gözaltına aldığı görülüyor.

Operasyonda üzerlerinde herhangi bir Türkçe ibare bulunmayan ve bir çoğunda Arapça yazılar bulunan, yurtdışında üretilmiş ilaçlarında aralarında olduğu 212 bin 568 ilaç ele geçirildi. Depoda bulunan ilaçların bir kısmının Suriye uyruklu sığınmacılara Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi için ücretsiz olarak verilen ilaçlar olduğu kaydedildi. Şüphelilerin ilaçları başka kişilerin adına yazdırarak aldıkları belirlenirken, adına ilaç yazılan kişilerin kimlik bilgilerinin kullanılarak ilaç alındığından habersiz olduğu bildirildi. Yakalanan kişi, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma ve Satmak" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçlarından işlem yapılırken, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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