Temizlik işçisi kadının evinin kundaklandığı iddiası

08.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:32

ANTALYA'da ekmek almaya giden temizlik işçisi Şerife Yaka'nın evinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının, Yaka'nın evinin arka balkonundan atlayarak kaçan bir kadın tarafından çıkarıldığı öne sürüldü.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2208 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında oturan temizlik işçisi Şerife Yaka'nın ekmek almak için dışarı çıktığı evinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Arka balkonun bulunduğu odada başlayan yangın, kısa sürede büyüdü, alevler evin büyük bir bölümünü kapladı. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evde maddi zarar meydana geldi. ?Şerife Yaka'nın komşuları bir kadının balkondan atlayarak kaçtığını, yangının da ondan sonra çıktığını öne sürdü. Kundaklama ihtimaline karşı olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

Kaynak: DHA