24.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:25

Temizlik işçisi ile sokak köpeğinin tebessüm ettiren dostluğu

Sokak köpeklerine herkesin sahip çıkması gerektiğini dile getiren temizlik çalışanı Murat Emen:

"Bu sokak köpekleri bize Allah'ın bir emaneti. Sahip çıkmalıyız"

MANİSA - Manisa'da bir belediyede sokak süpürgecisi olarak görev yapan temizlik çalışanı ile sokak köpeğinin dostluğu kıskandırıyor. İşi gereği sürekli sokaklarda olan Murat Emen kendisine eşlik eden sokak hayvanlarıyla keyifli zamanlar geçirirken herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkmasını istedi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir belediyede sokak süpürgecisi olarak görev yapan temizlik çalışanı Murat Emen ve sokak köpeğinin dostluğu imrendiriyor. Her gün temizlik yaptığı Cumhuriyet Meydanı'nda yolları kesişen ikili, mesai saatleri dışında birlikte hareket ediyor. Sokak köpeğini seven temizlik çalışanı Emen, daha sonra sokak köpeği ile oyun oynuyor. Temizlik çalışanı ile sokak köpeğinin pet şişeyle oyun oynamaları kameraya yansırken ortaya insanın içini ısıtan görüntüler çıktı.

Temizlik çalışanı Murat Emen, insanlara sokak hayvanlarına duyarlı davranmaları noktasında çağrıda bulundu. Sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini belirten Emen, "Herkes sahip çıkmalı. Sonuçta bunlarda canlı. Allah'ın yarattığı bir varlık. Buradan tüm insanlara sesleniyorum. Bu sokak köpekleri bize Allah'ın bir emaneti. Sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: İHA