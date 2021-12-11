Temizlik işçisi ile köpeğin yürekleri ısıtan dostluğu

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi ile sokak köpeğinin dostluğu görenleri tebessüm ettirdi.

Dünya iyi insanlar sayesinde ayakta duruyor sözleri zaman zaman fotoğraf karelerine ya da görüntülere yansımaya devam ediyor. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli bir çalışan ile sokak köpeğinin dostluğu görenlerin yüzünde tebessüm kalplerinde de sevgi ve sıcaklık oluşmasına neden oluyor.

Düzce kent merkezindeki Millet bahçesi içerisinde temizlik yapan işçi her gün orada kendisini bekleyen dostuna bazen kendisi için aldığı simidi ikram ediyor bazen de severek onu mutlu ediyor. Temizlik işçisinin içten ve samimi görüntüsü ise "İyi ki iyi insanlar var" dedirtiyor. - DÜZCE

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