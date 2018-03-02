Temizlik İşçisi Çöpten Koleksiyon Yaptı

Sivas Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Ağızıtemiz, çöpten bulduğu eşyalarla koleksiyon oluşturdu.

Sivas Belediyesi Temizlik Müdürlüğünde 10 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası Ağızıtemiz, yaklaşık 20 yıldır çöpten bulduğu televizyon, çakmak, tespih, düğün davetiyeleri, tablonun yanı sıra paraları ve pulları da biriktiriyor.

Çöpten çıkardığı eşyalarla koleksiyon oluşturan Ağızıtemiz, bu alışkanlığını halen sürdürüyor.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, bulduğu eşyaları müdürlükte biriktiren Ağızıtemiz'i ziyaret etti ve koleksiyonunu inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin önemli olduğunu aktaran Aydın, "Farkında olmadan bilerek ya da bilmeyerek her şeyi çöpe atabiliyoruz. Çöpe attığımız televizyona birimizin ihtiyacı olmuyor daha güzelini daha yenisini alabiliyoruz ama bunu bulamayanları da unutmamalıyız. Hepsinden önemlisi bu tür ürünlerin çöpe atılmasının çevresel anlamda da ciddi bir tehdit olduğunu gerek tarım için gerek yeraltı suları için bir şekilde dolaylı yollardan bizim hayatımızı tehdit ettiğini birçok hastalıklara vesile olduğunu bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, çöp toplama konusunda düzenli depolama alanı oluşturduklarını da dile getirerek, "Arkadaşımızı, çöp toplamayı bir hobi şekline dönüştürdüğü için kutluyorum. İnşallah umduğun geliri de buradan elde edersin biz de destek oluruz. Ama hiçbir şey olmasa da bunu yapmış olman gerçekten takdire şayan bir durum." diye konuştu.

Temizlik işçisi Ağızıtemiz de şunları kaydetti:

"Bu işe 20 sene önce başladım. Kitap kırtasiye dükkanım vardı, merak saldım paraları topladım. Daha sonra Sivas Belediyesine temizlik işçisi olarak girdim. 10 yıldır da çöpte bulduğum kağıt ve bozuk paralar, televizyon, çakmak gibi eşyaları değerli bir koleksiyon haline getirdim. Arkadaşlarım da benim bu işi yaptığımı bildikleri için çöpten buldukları eşyaları bana getirerek koleksiyona katkı sağlıyorlardı. Evim yok, koleksiyondaki eşyaları, paraları satabilirsem bir ev alabilirim."