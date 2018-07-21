Temizlik İşçisi Çöpte Silah Buldu
Sivas'ta temizlik görevlisi çöp konteynerinde parçalanmış halde tabanca buldu.
Sivas'ta temizlik görevlisi çöp konteynerinde parçalanmış halde tabanca buldu.
Mehmetpaşa Mahallesi Karabağ Caddesi 10. Sokak üzerinde temizlik yapan Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Emrah Tayhan (32), süpürgesindeki çöpleri, çöp konteynerine boşaltmak istedi.
Bu sırada çöp konteynerinin iç tarafında 4 parçaya ayrılmış tabanca gören Tayhan, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis, tabancayı incelemek için Emniyet Müdürlüğüne götürdü.