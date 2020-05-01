Temizlik işçisi çöp konteynerini boşaltmak isterken dereye düştü
01.05.2020 22:27 | Son Güncelleme: 01.05.2020 22:33
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dengesini kaybedip dereye düşen temizlik işçisini jandarma ekipleri kurtardı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dengesini kaybedip dereye düşen temizlik işçisini jandarma ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Tekebaşı Mahallesi'nde Samandağ Belediyesi temizlik işçisi Yaşar Paşa derenin kenarında bulunan çöp konteynerini boşaltmak isterken dengesini kaybedip dereye düştü. Paşa, jandarmanın yardımıyla dereden çıkartıldı.
Olay yerine gelen ambulansla Hatay Yeni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Paşa'nın hayati tehlikesi devam ederken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - HATAY
Kaynak: İHA