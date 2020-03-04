Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Haberler » 3. Sayfa » Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Haberler

Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Manisa'da Yunusemre Belediyesi bünyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Hayrullah Bulut, temizlik yaptığı sırada yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırarak, örnek bir davranış sergiledi.

04.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:36
Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

'da Belediyesi bünyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Hayrullah Bulut, temizlik yaptığı sırada yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırarak, örnek bir davranış sergiledi.


Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Hayrullah Bulut, yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı. Görevli olduğu Güzelyurt Mahallesi'nde kaldırımları süpürdüğü sırada cüzdan bulan Bulut, durumu amirlerine bildirdi. Amirlerinin de yardımıyla cüzdan sahibi Emre Yeğen'in ailesine ulaşan Bulut, içerisinde kimlik kartları, banka kartları ve bir miktar para bulunan cüzdanı Emre Yeğen'in ablası Semra Yeğen'e teslim ederek, örnek bir davranış sergiledi.


Semra Yeğen de temizlik personeli Bulut'a, kardeşi adına teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler