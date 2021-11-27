Temizlik işçisi bulduğu 15 bin lirayı polise teslim etti - Haberler
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Temizlik işçisi bulduğu 15 bin lirayı polise teslim etti

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde temizlik işçisi Ramiz Kayacan, çöpleri toplarken bulduğu içinde 15 bin lira olan çantayı polise teslim etti.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde temizlik işçisi Ramiz Kayacan, çöpleri toplarken bulduğu içinde 15 bin lira olan çantayı polise teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli 60 yaşındaki Kayacan, 8 Eylül Caddesi'ndeki Ulu Park'ta çalışırken bankın üzerinde bir çanta fark etti.

Çantada para olduğunu gören Kayacan durumu polise bildirdi. Parka gelen ekiplerle polis merkezine giden temizlik işçisi, çantayı tutanak karşılığında teslim etti.

Kayacan, AA muhabirine çantayı gece parkta temizlik yaparken bulduğunu söyledi.

Sahibini görememesi üzerine durumu polise bildirdiğini anlatan Kayacan, "Karakola geldik ve parayı teslim ettim. Şimdi gönlüm de rahat vicdanım da rahat evime gideceğim. Allah o parayı bana nasip etmesin." dedi.

Polis, paranın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

Temizlik işçisi bulduğu 15 bin lirayı polise teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu 15 bin lirayı polise teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu 15 bin lirayı polise teslim etti

Parkta çöp toplarken bulduğu para dolu çantayı gözünü kırpmadan polise teslim etti

Parkta çöp toplarken bulduğu para dolu çantayı gözünü kırpmadan polise teslim etti

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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