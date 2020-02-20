Temizlik işçilerinin soğukla mücadelesi

20.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:13

Ardahan'da sabahın erken saatlerinde işbaşı yapan Belediye temizlik işçileri, dondurucu soğuktan korunmak için tenekeler içinde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.



Ardahan'da gün doğumuyla birlikte işbaşı yapan Belediye temizlik işçileri, eksi 15 dereceyi bulan dondurucu soğuklardan korunmak için tenekeler içinde ateş yakarak ısınıyor. Karakışın ağır geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava dışarıda çalışan işçileri de olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğuklarda çalışmak zorunda kalan belediye temizlik işçileri çareyi ateş yakıp etrafında toplanmakta buldu. İşçiler, buz tutan kaldırım ve sokakları süpürmekte bir hayli zorlanınca yakılan ateş etrafında ısınıyor.



Ekmek parası uğruna zor şartlar altında çalıştıklarını bildiren işçiler, Belediye başkanından ısınabilecekleri bir kulübe istiyor. İşçiler, "Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlıyoruz. Barınacak bir kulübemiz bile olmadığı için mecburen bu yöntemle ısınmaya çalışıyoruz. Esnaf bizi işyerine almıyor. Belediye başkanımızdan bizlere en azından ısınabileceğimiz bir kulübe yapmasını istiyoruz. Başka çaremiz yok. Evimize ekmek götürmek için soğuk, kar demeden çalışıyoruz. Üşüyünce ateş etrafında ısınmaya çalışıyoruz" dedi.



Temizlik işçileri yaktıkları ateşin başında türkü söyleyerek ısınmaya çalıştı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA