Temizlik işçilerine davullu zurnalı sürpriz MANİSA'nın Soma ilçesinde, Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işçilere, mahalle sakinleri davullu zurnalı sürpriz yaptı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işçilere, mahalle sakinleri davullu zurnalı sürpriz yaptı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gece gündüz cadde ve sokakları yıkayan ve çöpleri toplayan belediye işçilerine, Tavşanlı Caddesindeki vatandaşlar tarafından davul ve zurna ile konser verildi. İşçiler çalıştığı sırada müzisyenlerin davul zurna çalmasıyla temizliğe ara verildi. İşçiler hem oynarken hem de temizlik yaptı. Sokağa çıkma yasağının olması nedeniyle mahalle sakinleri de işçilere balkonlardan alkışlarla eşlik etti. Eğlenerek çalışan temizlik görevlileri müzisyenlere teşekkür etti.

Kaynak: DHA