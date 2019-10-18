Temizlik işçilerinden görev öncesi Mehmetçiğe destek selamı
Bilecik'teki temizlik işçileri, sabah göreve çıkmadan önce Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini Mehmetçiğe asker selamı yaparak gösterdiler.
Bilecik'teki temizlik işçileri, sabah göreve çıkmadan önce Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini Mehmetçiğe asker selamı yaparak gösterdiler.
Bilecik Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli sabah temizliğine çıkmadan önce sorumluları Önder Özmen eşliğinde Bilecik Belediye Aile Çay Bahçesi önünde Barış Pınarı Harekatı'na desteklediklerini söylediler. Ardından hep birlikte Mehmetçiğe asker selamı ileten temizlik işçileri, daha sonra kenttin 4 bir yanına dağılarak işlerine koyuldular.
Öte yandan temizlik işçilerine belediye çalışan değişik birimlerdeki bazı mesai arkadaşları da destek verdi. - BİLECİK