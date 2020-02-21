Temizlik işçileri Türkbeleni'ni temizledi

21.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:42

Madde bağımlılarının kullandığı ve ormanlık alana attığı çakmak gazı tüpleri ve uyuşturucu için kullandıkları malzemeler temizlik işçileri tarafından temizlendi.



Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, madde bağımlısı gençlerin çakmak tüpü ve uyuşturucu madde kullandığı belirlenen Kasaplar Mahallesi Türkbeleni mevkiine yaptığı baskında gördüğü manzara karşısında şaşkına dönmüştü. Madde bağımlılarının kullandıktan sonra attığı çakmak tüpleri ve uyuşturucu madde için kullandıkları düzenekler çamlığın çöplüğe dönüşmesine neden olmuştu. Narkotik Büro Amirliğinin talebi doğrultusunda çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri çöplüğe dönüşen bölgeyi tamamen temizledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA