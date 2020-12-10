Temizlik işçileri kullanılan maskelerin sokağa atılmasından dertli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Temizlik işçileri kullanılan maskelerin sokağa atılmasından dertli

10.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:34

Temizlik işçileri kullanılan maskelerin sokağa atılmasından dertli Virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları: "Biz de insanız, bizim de ailemiz var" Korona virüs salgının artış gösterdiği şu günlerde sokakların temiz kalmasını sağlayıp, virüsün yayılmasını önleyen virüsle mücadelenin...

Temizlik işçileri kullanılan maskelerin sokağa atılmasından dertli

Virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları: "Biz de insanız, bizim de ailemiz var"

EDİRNE - Korona virüs salgının artış gösterdiği şu günlerde sokakların temiz kalmasını sağlayıp, virüsün yayılmasını önleyen virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları belediye temizlik işçileri, maskelerin sokaklara atılmasından endişe duyduklarını belirterek, "Bizim de insan olduğumuzun farkına varın, bizim de ailemiz var" diyerek sitem ettiler.

Korona virüs salgınıyla mücadelede fedakarlık gösteren birçok meslek grubundan biri de temizlik işçileri. Korona virüse karşı verilen mücadelenin isimsiz kahramanları temizlik işçileri, aileleri adına endişe duysalar da çalışmaya devam ediyorlar. Vatandaşın sağlığını düşünerek büyük bir emek ve alın teriyle dur durak bilmeden temizlenmeyen tek bir nokta bırakmayan temizlik işçileri, sorumsuz vatandaşların tıbbi malzemeleri gelişi güzel sokaklara atmalarından endişe duyuyorlar.

'Sizin işiniz o temizlemek zorundasınız'

Yoğun mesai harcayan Edirneli temizlik işçilerinden Özkan Çeşmeci, "Tek isteğimiz bizim de insan olduğumuzun farkına varılması" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Vatandaşlara maskelerini korunaklı şekilde çöp kutularına atmalarını söylediklerinde tepkiyle karşılaştıklarının altını çizen Çeşmeci, vatandaşların kendilerine 'sizin işiniz o temizlemek zorundasınız' gibi cevaplar verdiklerini ifade etti.

"Sokaklara öbek öbek maske atılıyor"

Bir diğer temizlik işçisi Levent Dur da, atık maskelerin çöp kutuları yerine öbek öbek sokaklara atıldığına dikkat çekti. İkaz etmelerine rağmen bazı vatandaşların kendilerini dinlemediğini vurgulayan temizlik işçisi Dur, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Büyük bir risk altında olduklarını anlatan Dur, herkesin ailesi olduğunu ifade ederek ailesi için duyduğu endişeyi dile getirdi.

"Bizim de ailemiz ve çocuklarımız var, lütfen duyarlı olun"

"Lütfen maskelerinizi yerlere atmayın" diyerek vatandaşlara önemli çağrıda bulunan temizlik işçilerinden Recep İrden ise, çevrenin sağlığı açısından maskelerin korunaklı şekilde çöp kutularına atılması gerektiğini ifade etti. "Bizim de ailemiz ve çocuklarımız var" diyen İrden, "Risk kapmamamız için atık maskelerinizi sokağa atmayınız. Bizler sürekli vatandaşlarla iç içe olduğumuz için riskli gruplar arasında yer alıyoruz. Lütfen bizler için daha duyarlı olun" açıklamasında bulundu.

Temizlik işçileri kullanılan maskelerin sokağa atılmasından dertli
Temizlik işçileri kullanılan maskelerin sokağa atılmasından dertli
Temizlik işçileri kullanılan maskelerin sokağa atılmasından dertli
Temizlik işçileri kullanılan maskelerin sokağa atılmasından dertli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

İlgili Haberler

ŞANLIURFA - Temizlik işçileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
ŞANLIURFA - Temizlik işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Cinayet şüphelisi giydiği temizlik işçisi kıyafetinden tespit edilip yakalandı
Cinayet şüphelisi giydiği temizlik işçisi kıyafetinden tespit edilip yakalandı
Son dakika gündem: Kovid-19'dan bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan 'maske, mesafe, temizlik' çağrısı
Son dakika gündem: Kovid-19'dan bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan "maske, mesafe, temizlik" çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Mehmet Ersoy Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Şallı Aleyna Tilki Perihan Savaş Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Temizlik işçileri kullanılan maskelerin sokağa atılmasından dertli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 11:07:28. #1.14#
title