Temizlik işçileri kullanılan maskelerin sokağa atılmasından dertli

Temizlik işçileri kullanılan maskelerin sokağa atılmasından dertli Virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları: "Biz de insanız, bizim de ailemiz var" Korona virüs salgının artış gösterdiği şu günlerde sokakların temiz kalmasını sağlayıp, virüsün yayılmasını önleyen virüsle mücadelenin...

Temizlik işçileri kullanılan maskelerin sokağa atılmasından dertli

Virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları: "Biz de insanız, bizim de ailemiz var"

EDİRNE - Korona virüs salgının artış gösterdiği şu günlerde sokakların temiz kalmasını sağlayıp, virüsün yayılmasını önleyen virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları belediye temizlik işçileri, maskelerin sokaklara atılmasından endişe duyduklarını belirterek, "Bizim de insan olduğumuzun farkına varın, bizim de ailemiz var" diyerek sitem ettiler.

Korona virüs salgınıyla mücadelede fedakarlık gösteren birçok meslek grubundan biri de temizlik işçileri. Korona virüse karşı verilen mücadelenin isimsiz kahramanları temizlik işçileri, aileleri adına endişe duysalar da çalışmaya devam ediyorlar. Vatandaşın sağlığını düşünerek büyük bir emek ve alın teriyle dur durak bilmeden temizlenmeyen tek bir nokta bırakmayan temizlik işçileri, sorumsuz vatandaşların tıbbi malzemeleri gelişi güzel sokaklara atmalarından endişe duyuyorlar.

'Sizin işiniz o temizlemek zorundasınız'

Yoğun mesai harcayan Edirneli temizlik işçilerinden Özkan Çeşmeci, "Tek isteğimiz bizim de insan olduğumuzun farkına varılması" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Vatandaşlara maskelerini korunaklı şekilde çöp kutularına atmalarını söylediklerinde tepkiyle karşılaştıklarının altını çizen Çeşmeci, vatandaşların kendilerine 'sizin işiniz o temizlemek zorundasınız' gibi cevaplar verdiklerini ifade etti.

"Sokaklara öbek öbek maske atılıyor"

Bir diğer temizlik işçisi Levent Dur da, atık maskelerin çöp kutuları yerine öbek öbek sokaklara atıldığına dikkat çekti. İkaz etmelerine rağmen bazı vatandaşların kendilerini dinlemediğini vurgulayan temizlik işçisi Dur, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Büyük bir risk altında olduklarını anlatan Dur, herkesin ailesi olduğunu ifade ederek ailesi için duyduğu endişeyi dile getirdi.

"Bizim de ailemiz ve çocuklarımız var, lütfen duyarlı olun"

"Lütfen maskelerinizi yerlere atmayın" diyerek vatandaşlara önemli çağrıda bulunan temizlik işçilerinden Recep İrden ise, çevrenin sağlığı açısından maskelerin korunaklı şekilde çöp kutularına atılması gerektiğini ifade etti. "Bizim de ailemiz ve çocuklarımız var" diyen İrden, "Risk kapmamamız için atık maskelerinizi sokağa atmayınız. Bizler sürekli vatandaşlarla iç içe olduğumuz için riskli gruplar arasında yer alıyoruz. Lütfen bizler için daha duyarlı olun" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA