Temizlik işçileri, buldukları mücevheri belediyeye teslim etti Temizlik işçileri, buldukları mücevheri belediyeye teslim etti (2)Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'ndeki temizlik görevlilerinin çöpte bulduğu altın ve mücevher kutusunu belediyeye teslim etmesine övgü yağıyor.

Temizlik işçileri, buldukları mücevheri belediyeye teslim etti (2)

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'ndeki temizlik görevlilerinin çöpte bulduğu altın ve mücevher kutusunu belediyeye teslim etmesine övgü yağıyor. Kutuyu ilk görüp farkeden 10 yıllık temizlik işçisi Fikret Tayhun (47), "Çöpün yanında kutu gördüm aldım. Çöp sandım. Aldım içinde mücevher olduğunu farkedince arkadaşlarıma ve müdürüme söyledim. Müdürümüzle birlikte belediye başkanımıza teslim ettik, sahibine ulaştırmak için bu çabayı gösterdik" dedi. Mücevher ve altınlar için belediyeye herhangi bir başvuru olmazken, kutunun bulunduğu Bahçelievler Mahallesi sakinleri de olayın şaşkınlığını yaşıyor. Mahalle sakinlerinden Yusuf Rüzgarlı (39), temizlik görevlisine övgüler yağdırdı. Rüzgarlı, "Gerçekten takdir edilecek hareket. Günümüz şartlarında herkes bunu yapar mı şüpheli. Demekki arkadaşlar yaptıkları meslekle değil karakteri ile kendini iyi geliştirmiş. İnsanın böyle bir durumda aklı karışabilir" dedi. Mahalle sakinlerinden 57 yaşındami Nursel Begeçarslan da temizlik görevlilerini kutladı. Begeçarslan, "İyi bir vatandaş olarak teslim etmek gerekir, bende olsam aynı şeyi yapardım. Harama el uzatmak kötü bir şey" diye konuştu. Bahçelievler Mahallesi'nde herkes bu altın kutusunun sahibini merak ediyor. Altın ve mücevherleri bilen ve değerini söyleyen ve bu durumu ispat eden kişi, takı ve mücevherleri belediyeden geri alabilecek.

Kaynak: DHA