Temizlik için yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü
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Temizlik için yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü

Temizlik için yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Temizlik için yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde temizlik için yakılan ateş ormanlık alan sıçramadan söndürüldü.

Temizlik için yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde temizlik için yakılan ateş ormanlık alan sıçramadan söndürüldü.

Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köprücek mevkinde bahçesinin kenarından temizlik için yakılan ateş rüzgarında etkisi ile örtü yangına döndü. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın ormanlık alana sıçramadan Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme aranzözü tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Temizlik için yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü
Temizlik için yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü
Temizlik için yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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