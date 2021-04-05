Temizlik için geldiği evi soydu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik yapmak için geldiği evden 200 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik yapmak için geldiği evden 200 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum Çiftlik Mahallesinde ikamet eden Ş.Y., yaklaşık 200 bin TL olan 2 adet pırlanta kol saati, 2 adet altın kolye, 1 adet pırlanta yüzük, 2 çift altın küpe ve 1 adet elmas kolyesinin çalındığını fark edince Bodrum Jandarma Komutanlığına müracaat etti. Hırsızlık olayının fail veya faillerinin tespiti ve yakalanması için Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı.

JASAT ekiplerinin yapılan çalışmalar sonucu; olay gerçekleştiren şahsın eve temizlik yapmak için gelen Z.S. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Z.S. çalınan eşyalar ile birlikte yakalanırken, hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı