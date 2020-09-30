Son dakika haberi... Temizlik görevlisinin yol kenarındaki kargayı elleriyle beslediği anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Temizlik görevlisinin yol kenarındaki kargayı elleriyle beslediği anlar kamerada

30.09.2020 21:05 | Son Güncelleme: 30.09.2020 21:15

Son dakika gündem haberine göre Bolu'da temizlik görevlisinin yol kenarındaki kargayı elleriyle beslediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu'da temizlik görevlisinin yol kenarındaki kargayı elleriyle beslediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyede çalışan bir temizlik görevlisinin yol kenarındaki kargayı elleriyle beslediği görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bölgede bulunan bir apartmanın balkonundan çekilen videoda, yol kenarındaki karganın, bir temizlik görevlisinin önüne doğradığı ekmek parçalarını, sonra da elindeki ekmediği yediği anlar görülüyor.

Son dakika haberi... Temizlik görevlisinin yol kenarındaki kargayı elleriyle beslediği anlar kamerada
Son dakika haberi... Temizlik görevlisinin yol kenarındaki kargayı elleriyle beslediği anlar kamerada
Son dakika haberi... Temizlik görevlisinin yol kenarındaki kargayı elleriyle beslediği anlar kamerada
Son dakika haberi... Temizlik görevlisinin yol kenarındaki kargayı elleriyle beslediği anlar kamerada

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Donald Trump Muharrem İnce Volkan Bozkır Mustafa Destici
Magazin Şehrazat Ajda Pekkan Türkan Şoray Seren Serengil
Spor Ryan Babel Fatih Terim Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Temizlik görevlisinin yol kenarındaki kargayı elleriyle beslediği anlar kamerada - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 21:15:56. #1.14#
title