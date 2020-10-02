Temizlik görevlisinin kullandığı eşyaları temizlemesi cep telefonu kamerasında
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Temizlik görevlisinin kullandığı eşyaları temizlemesi cep telefonu kamerasında

02.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 02.10.2020 13:30
Temizlik görevlisinin kullandığı eşyaları temizlemesi cep telefonu kamerasında

Samsun'da, Atakum Belediyesi bünyesinde çalışan temizlik görevlisi, sokakları temizledikten sonra kullandığı eşyalarını da temizlemeyi ihmal etmiyor.

Samsun'da, Atakum Belediyesi bünyesinde çalışan temizlik görevlisi, sokakları temizledikten sonra kullandığı eşyalarını da temizlemeyi ihmal etmiyor.

Atakum Belediyesinde görevli Rasim Bal, elindeki faraş ve süpürge ile sokak sokak gezerek yerdeki çöpleri topluyor. Bal, işini bitirmeden önce faraş ve süpürgenin de temizliğini yapıyor.

Temizlik görevlisinin kullandığı eşyaları su ile yıkayıp bez ile temizlemesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler, beğeni kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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