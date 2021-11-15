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Temizlik görevlisinin feci ölümü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Temizlik görevlisinin feci ölümü Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

ADANA (İHA) - Temizlik görevlisinin feci ölümü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tufanbeyli ilçesine bağlı Doğanbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Salim Otuk (52), Doğanbeyli Mahallesi'nde çöpleri topladığı sırada geri manevra yapan kamyonun altında kaldı.

Kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Otuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. Ölen temizlik işçisi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Temizlik görevlisinin feci ölümü

Temizlik görevlisinin feci ölümü

Temizlik görevlisinin feci ölümü

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