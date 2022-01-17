Temizlik görevlisine yumruklu saldırı güvenlik kamerasında - Haberler
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Temizlik görevlisine yumruklu saldırı güvenlik kamerasında

Temizlik görevlisine yumruklu saldırı güvenlik kamerasında
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

BURSA'da temizlik görevlisi Seyfettin Dost, çöp toplarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayıp darbedildi.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da temizlik görevlisi Seyfettin Dost, çöp toplarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayıp darbedildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay geçen cumartesi günü saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Osmangazi Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Seyfettin Dost, Güçlü Caddesinde çöp toplarken, kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Yediği yumruk nedeniyle sendeleyen Dost'a çevredeki esnaf yardım etti. Tekrar Dost'un üzerine yürüyen şüpheli, esnaf tarafından engellendi. Olayın ardından saldırgan yaya olarak kaçarken, temizlik görevlisi şikayetçi olmak için Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne gitti.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan temizlik görevlisi Seyfettin Dost'a saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Osmangazi Belediyesine ait çöp arabasıyla mahalle aralarında çöpleri toplayan Seyfettin Dost'un yanına gelen şüphelinin, Dost'a yumrukla saldırdığı görüldü. Esnafın müdahalesiyle sonlandırılan olayla ilgili polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Temizlik görevlisine yumruklu saldırı güvenlik kamerasında

Temizlik görevlisine yumruklu saldırı güvenlik kamerasında

Temizlik görevlisine yumruklu saldırı güvenlik kamerasında

Temizlik görevlisine yumruklu saldırı güvenlik kamerasında

Temizlik görevlisine yumruklu saldırı güvenlik kamerasında

Temizlik görevlisine yumruklu saldırı güvenlik kamerasında

Temizlik görevlisine yumruklu saldırı güvenlik kamerasında

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