Temizlik görevlisi köpekle olan güldüren kovalamacasını anlattı
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Temizlik görevlisi köpekle olan güldüren kovalamacasını anlattı

16.03.2021 20:32 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:42
Temizlik görevlisi köpekle olan güldüren kovalamacasını anlattı

Rize'de temizlik görevlisi ile köpek arasında yaşanan eğlenceli dakikalar sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.

Rize'de temizlik görevlisi ile köpek arasında yaşanan eğlenceli dakikalar sosyal medyada beğeni rekorları kırdı. Olayın ardından temizlik görevlisi Erhan Taşpınar, köpekle olan güldüren kovalamacasını anlattı.

Olay, İslampaşa Mahallesi'nde yaşandı. Rize Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Erhan Taşpınar, mola verdiğinde yanına gelen köpek süpürgesini alıp kaçtı. Taşpınar'ın köpeğin peşinden koşarken, "O bana zimmetli" demesi ve o anları kameraya yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca herkes Taşpınar'ı merak etti. O anları anlatan ve sosyal medyada kendini gördüğünde çok şaşırdığını dile getiren Erhan Taşpınar, yaşadığı olaya ilişkin "Bölgem olan İslampaşa Mahallesi'nde çalışırken mola saatinde ara verdim. Oradaki sahipli bir köpek benim süpürgemi alıp koşmaya başladı. Bende peşinden koştum, böyle bir enstantane oldu. Orada bir vatandaş çekim yaptı ve internete attı. Öyle güleceğimiz bir durum oldu. Bende sosyal medyada rastladım. Hayvanları seviyorum, onlara değer veriyorum" ifadelerini kullandı. Videodaki "O bana zimmetli" sözleri hakkında da konuşan Taşpınar "Biz ailecek Kemal Sunal filmlerini severek izleriz. Bende rahmetliyi çok seviyorum Allah gani gani rahmet eylesin. Onun için söyledim bende. Baya da bir yorum geldi. Süpürgeyi kurtardım ama zaten bana getirecekti onu" şeklinde konuştu. - RİZE

Temizlik görevlisi köpekle olan güldüren kovalamacasını anlattı
Temizlik görevlisi köpekle olan güldüren kovalamacasını anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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