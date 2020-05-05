Temizlik görevlisi kaldırımda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
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Temizlik görevlisi kaldırımda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Temizlik görevlisi kaldırımda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
05.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:32

KONYA'da Karatay Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Halil İlgin, kaldırımda bulduğu içinde 900 lira olan cüzdanı sahibi Turan Nar'a (55) teslim etti.

 

KONYA'da Karatay Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Halil İlgin, kaldırımda bulduğu içinde 900 lira olan cüzdanı sahibi Turan Nar'a (55) teslim etti.Karatay Belediyesi'nde görevli Halil İlgin, Akçeşme Mahallesi'nde kaldırımları temizlediği sırada içinde kredi kartları ve 900 lira olan cüzdan buldu. İlgin, cüzdanı zabıta amirliğine getirip, bıraktı. Ekiplerde cüzdandaki kimlik bilgilerinden sıhhi tesisatçılık yapan Turan Nar'a ulaştı. Belediyeye gelen Nar, düşürdüğü cüzdanını teslim aldı.Bulduğu cüzdanın sahibine ulaşmasından dolayı mutlu olduğu ifade eden Halil İlgin, "Cüzdanı bulup, içinde para kredi kartlarının olduğunu görünce amirleri bildirip, zabıta ekibine bıraktık. Sonra onlar da kimlik bilgilerinden sahibine ulaşmış" dedi.

Cüzdanı cebinde olmadığını fark edince etrafında aradığını, ancak bulamadığını belirten Turan Nar da, "Cüzdanımın cebinde olmadığını ve düşürdüğümü fark edince çok üzüldüm. Çünkü içerisinde hem kimlik kartım, hem banka kartım, hem de bir miktar param vardı. Aradan bir süre geçtikten sonra telefonum çalıp, 'cüzdanınız bulundu' dendiğinde çok mutlu oldum. Bu devirde böylesine duyarlı insanların olması ayrıca sevindirici. Karatay Belediyesi personeline ve tüm yetkililerine bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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