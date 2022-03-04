TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLE KEDİNİN EĞLENCELİ OYUNU KAMERADA

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de, sabah saatlerinde görevi başındaki temizlik işçisinin kaldırım üzerinde yatan sokak kedisini süpürgesi ile kaşıdığı eğlenceli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli Teşvikiye Mahallesi'nde, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan belediye personeli, sabah saatlerinde sokakları süpürdüğü sırada, kaldırımda yatan bir sokak kedisini süpürgesi ile kaşıdı. Kedi ise kendisiyle oyun oynayan personelin ilgisine, yerlerde yuvarlanarak karşılık verdi. Eğlenceli anlara sahne olan görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.