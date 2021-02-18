Temizlik personeli kılığına giren polis, şüpheliyi doğum hastanesinde yakaladı
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Temizlik personeli kılığına giren polis, şüpheliyi doğum hastanesinde yakaladı

18.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:18
Temizlik personeli kılığına giren polis, şüpheliyi doğum hastanesinde yakaladı

Temizlik personeli kılığına giren polis, şüpheliyi doğum hastanesinde yakaladıKONYA'da temizlik personeli kılığına giren polis, hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve yağma' suçlarından 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah K.'yi(35), eşi Sibel K.

Temizlik personeli kılığına giren polis, şüpheliyi doğum hastanesinde yakaladı

KONYA'da temizlik personeli kılığına giren polis, hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve yağma' suçlarından 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah K.'yi(35),  eşi Sibel K.'yi (31) getirdiği doğum hastanesinde yakaladı. Bu anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak ve yağma' suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş  hapis cezası bulunan Emrah K.'nin yakalanması  için  yaklaşık 3 ay önce çalışma başlattı. Polis. yaptığı çalışma sonucu sürekli adres değiştiren Emrah K.'nin Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın ve Doğum Hastanesi'ne eşini muayene getireceğini belirledi. Bunun üzerine hastaneye  temizlik görevlisi gibi giren polis, koridorda bir süre bekledikten sonra muayene odasından çıkan Emrah K.'yi gözaltına aldı. O anlarda güvenlik kamerasına kaydedildi.

 Emrah K.'ye yönelik daha önce yapılan iki ayrı operasyonda toplam 5 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bu nedenle, 2 ayrı yağma olayına karıştığı bu nedenlede hakkında çıkan 23 yıl hapis cezası nedeniyle de 2020 yılı Aralık ayından itibaren hakkında arama kararı bulunduğu öğrenildi.  Emrah K'nin emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Temizlik personeli kılığına giren polis, şüpheliyi doğum hastanesinde yakaladı
Temizlik personeli kılığına giren polis, şüpheliyi doğum hastanesinde yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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