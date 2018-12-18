Temizlik Görevlisi Başı Plastik Bidona Sıkışan Köpeği Kurtardı

Temizlik Görevlisi Başı Plastik Bidona Sıkışan Köpeği Kurtardı

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde başı plastik bidon sıkışan yavru köpeği belediyenin temizlik görevlisi kurtardı.

Temizlik Görevlisi Başı Plastik Bidona Sıkışan Köpeği Kurtardı

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde başı plastik bidon sıkışan yavru köpeği belediyenin temizlik görevlisi kurtardı.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan çöp toplama alanında yavru bir köpek başını plastik bidona sıkıştırdı. Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Muharrem Boncuk, acı çektiğini gördüğü yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaynak: DHA
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