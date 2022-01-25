Temizlik görevlileri ile köpeğin oyunu yürekleri ısıttı - Haberler
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Temizlik görevlileri ile köpeğin oyunu yürekleri ısıttı

Temizlik görevlileri ile köpeğin oyunu yürekleri ısıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Isparta Belediyesine bağlı temizlik görevlileri kent merkezinde kar temizliği yaparken sokak köpeği işçilere eşlik etti.

ISPARTA (İHA) - Isparta Belediyesine bağlı temizlik görevlileri kent merkezinde kar temizliği yaparken sokak köpeği işçilere eşlik etti. İşçiler sokak köpeğiyle oyun oynarken, ortaya sıcak görüntüler çıktı.

Isparta genelinde etkili olan kar yağışı sonrası, Isparta Belediyesine bağlı 300 ekip sahaya indi. Kent genelinde kar küreme işlemi yapan işçilerin yanına sokak köpeği geldi. Kaymakkapı meydanında merdivenleri temizleyen işçiler sokak köpeğini gördükten sonra işlerine kısa bir ara vererek sokak köpeğiyle oyun oynamaya başladılar. O anlar orada bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Ortaya sıcak görüntüler çıktı. - ISPARTA

Temizlik görevlileri ile köpeğin oyunu yürekleri ısıttı

Temizlik görevlileri ile köpeğin oyunu yürekleri ısıttı

Temizlik görevlileri ile köpeğin oyunu yürekleri ısıttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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