Temizlik görevlileri ile köpeğin oyunu yürekleri ısıttı

ISPARTA (İHA) - Isparta Belediyesine bağlı temizlik görevlileri kent merkezinde kar temizliği yaparken sokak köpeği işçilere eşlik etti. İşçiler sokak köpeğiyle oyun oynarken, ortaya sıcak görüntüler çıktı.

Isparta genelinde etkili olan kar yağışı sonrası, Isparta Belediyesine bağlı 300 ekip sahaya indi. Kent genelinde kar küreme işlemi yapan işçilerin yanına sokak köpeği geldi. Kaymakkapı meydanında merdivenleri temizleyen işçiler sokak köpeğini gördükten sonra işlerine kısa bir ara vererek sokak köpeğiyle oyun oynamaya başladılar. O anlar orada bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Ortaya sıcak görüntüler çıktı. - ISPARTA