Temizlik ekiplerinin "çöp" mesaisi

06.09.2019 20:58

Muğla'nın Menteşe ilçesinde perşembe günleri kurulan halk pazarı sonrasında Menteşe Belediyesi temizlik işçileri geç saatlere kadar temizlik yapıyor.

Halk pazarında, sabahın erken saatlerinde tezgah açan esnaf, akşam hava kararana kadar sebze ve meyvenin yanı sıra giyim ürünlerinin satışını yapıyor.

Havanın kararmasının ardından pazar esnafı tezgahını topluyor ve belediye temizlik işçilerinin mesaisi başlıyor.

İşçiler, pazar esnafından arta kalan sebze, meyve, karton, kağıt gibi atık maddelerin temizliğini yapıyor. İşçilerinin mesaileri, gece geç saatlere kadar devam ediyor.

Pazar yerine bırakılan çöpler, görevliler tarafından önce süpürülüp çöp arabasına aktarılırken, daha sonra pazar yeri belediyeye ait tankerle yıkanıyor.

Uygulama sonlandırıldı

Büyükşehir Yasası öncesi Muğla Belediyesi tarafından her hafta pazarcılara çöp poşeti dağıtıldığı ancak pazarcı esnafının çöp yerine ürün taşımak için kullandığı ve bunun üzerine uygulamanın sonlandırıldığı belirtildi.

Belediye Zabıta görevlilerinin uyarılana rağmen bazı pazarcıların çöplerini pazar yerinde bıraktıkları görüldü.

Zabıtalarca, çöp bırakan esnafa, "5326 sayılı Kabahatler Kanunu"na göre, çevreyi kirletme suçundan 50 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: AA