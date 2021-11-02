Temizlik Çalışmalarımız İstasyon Mahallesinde Devam Ediyor

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda önceden belirlenen program dahilinde Belediye ekiplerimizce mahallelerimiz de başlatılan temizlik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Belirlenen Program dahilinde İstasyon Mahallesinde temizlik çalışmalarımız sürüyor. Daha temiz bir Kars için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.

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