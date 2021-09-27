Temizlik Çalışmalarımız Devam Ediyor

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda Belediye ekiplerimiz belirlenen program dahilinde; Şehitler Mahallesi Seyhan Küme Evleri Tren hattı yakınları, Örnek Mahallesi Kanlı Tabya Mevkii, Subatan Mahallesi ve Alparslan Mahallesi Mezarlık çevresinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Daha temiz bir Kars için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri