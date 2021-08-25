Temizlik çalışmaları devam ediyor
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Temizlik çalışmaları devam ediyor

Temizlik çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 75. Yıl Mahallesi, Bölücek yolu orta refüj ve Balıklı Mahallesi'nde parklarda ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 75. Yıl Mahallesi, Bölücek yolu orta refüj ve Balıklı Mahallesi'nde parklarda ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler program dahilinde mahallelerdeki parklarda ve yeşil alanlarda bakım, onarım, çim biçme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, son olarak 75. Yıl Mahallesi'ndeki parklarda, Bölücek yolu üzerinde yer alan orta refüj, yürüyüş yolunda çim biçme ve Balıklı Mahallesi'ndeki çocuk oyun parkları ile yeşil alanların temizliği yapıldı.

Hazırlanan program dahilide park ve bahçeler ile birlikte orta refüjlerde, yürüyüş yollarında çalışmaların devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Temizlik çalışmaları devam ediyor
Temizlik çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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