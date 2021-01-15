Temizlik benim işim dış ses kim? Zuhal Topal dış ses kim?

Ekranları karşısında izleyenleri hem temizlik hakkında bildi veren, temizleyen hem de eğlence programı temizlik benim işim dış ses kim? izleyenler tarafından merak edilmektedir. Aynı sesi bir başka program Zuhal Topal dış ses kim? olarak aranmaktadır.

Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin yaptığı 'Temizlik Benim İşim' programında sesiyle dikkat çeken dış ses, Temizlik benim işim dış ses kim? olarak takipçileri tarafından merak edilmekte. Sunucusu kadar ilgi çeken dış ses, aynı zamdan Zuhal Topal'in programında da duyulmaktadır. Zuhal Topal dış ses kim? diye merak edenler için derledik.

TEMİZLİK BENİM İŞİM DIŞ SES KİM?

Sempatik sesi ile dikkat çeken, görüntüsü olmayan 'Temizlik Benim İşim' programının dış ses oldukça merak edilmektedir. Temizlik Benim İşim' programının dış seslendirmesini yapan, Aydoğan Temel, 1965 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Aynı zamanda Zuhal Topal ile Sofrada programının dış seslendirmesini yapmaktadır.

ZUHAL TOPAL DIŞ SES KİM?

Temizlik Benim İşim programının yanı sıra Zuhal Topal ile Sofrada programının da dış seslendirmesini yapan Aydoğan Temel, İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği'nin ardından MSÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı yüksek lisansını tamamlamıştır. Aydoğan Temel, Gary Oldman, Tcheky Karyo, Kevin Spacey, John Malkovich, Gerard Depardieu ve William Macy gibi isimlerin seslendirmelerini yapmıştır. Ayrıca, Show TV ekranlarında yer alan Pazar Keyfi programında dış ses ve Uçan Kuş programında ise kamera önüne geçerek programı sunuculuğu yapmıştır.

Günümüzde ise, Temizlik Benim İşim veZuhal Topal ile Sofrada programlarında dış ses olarak görev almaktadır.