Temizlik Benim İşim dış ses kim? Kadir Ezildi kimdir?
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Temizlik Benim İşim dış ses kim? Kadir Ezildi kimdir?

04.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:15
Temizlik Benim İşim dış ses kim? Kadir Ezildi kimdir?

Temizlik Benim İşim dış ses, programı izleyen birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Programın sunucusu Kadir Ezildi ile münasebeti dolayısıyla dikkat çeken Temizlik Benim İşim dış sesi, kim olduğu ile sorgulanıyor. Peki, Temizlik Benim İşim dış ses kim? Kadir Ezildi kimdir?

Temizlik Benim İşim dış ses kim? Temizlik Benim İşim yarışmasının dış sesi, programı yakından takip eden pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Temizlik Benim İşim yarışmasının dış sesi kimdir sorusuna alacakları cevaba göre araştırmalarını sürdürecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, Temizlik Benim İşim dış ses kim? Kadir Ezildi kimdir?İşte, o konu hakkında bazı bilgiler?

TEMİZLİK BENİM İŞİM YARIŞMASININ DIŞ SES KİM?

Temizlik Benim İşim yarışmasının dış sesi resmi olarak bilinmese de, yarışmanın yapım ekibinde yer alan ve dış sesi olarak iddia edilen Sinan Çiçek, aynı ses tonuna sahip değildir. Temizlik Benim İşim dış sesi olarak bir diğer isim ise Zuhal Topal ile Sofrada'nın da sunucusu olan Aydoğan Temel'dir.

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