Temizlik Benim İşim bugün kim birinci oldu? Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu?

15 Ocak FOX TV'nin temizlik yarışması Temizlik Benim İşim haftanın finali bugün yapıldı. Temizlik konusunda kendine güvenen titiz 5 yarışmacının yarıştığı programda haftanın birincisi olmak için kıyasıya mücadele verdi. Peki, 15 Ocak Temizlik Benim İşim bugün kim birinci oldu? Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu?

15 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün cevap buldu! Cuma günü temizliği yapılan sonuncu evin ardından 5 yarışmacıya verilen puanlar sonuç buldu. "En iyi temizliği ev ben yaparım" diyen 5 titiz, temizlik takıntısı olan yarışmacılar, sosyal medyanın sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarıştı ve temizlik yaptı! Temizlenen 5. evin ardındanTemizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün sahibi oldu! Bugün 300. bölümü yayınlanan Temizlik Benim İşim'de rekabet büyük oldu! Peki, Temizlik Benim İşim bugün kim birinci oldu? Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu?

TEMİZLİK BENİM İŞİM BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Temizlik Benim İşim yarışmasında yine kıyasıya rekabetin yaşandığı ve temizliğin yapıldığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim 15 Ocak birincisi hem yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar hem de Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oldu.

15 Ocak Temizlik Benim İşim haftanın birincisi Rabia Hanım oldu ve 10 bin liralık ödülün de sahibi oldu!

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN PUANLARI - 15 OCAK 2021