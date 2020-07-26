Temizlik aracı, yüzü maskeli kişilerce yakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Temizlik aracı, yüzü maskeli kişilerce yakıldı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde belediye ait çöp kamyonu, yüzü maskeli kişilerce yakıldı.

26.07.2020 23:59 | Son Güncelleme: 27.07.2020 00:37

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde belediye ait çöp kamyonu, yüzü maskeli kişilerce yakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Belediyesine ait çöp kamyonu Nükhet Coşkun Caddesi'nde yüzü maskeli 4 kişi tarafından durduruldu.

Şoförü, havaya ateş açarak araçtan indiren maskeli kişiler, kamyonun şoför mahalline benzin dökerek yaktıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekipleri, herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

"Bu saldırıyı yapanlar karanlık amaçlarına asla ulaşamayacak"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gece gündüz demeden tüm imkanlarını seferber ederek ilçenin her karışına hizmet götürmeye gayret eden belediyeye ait temizlik aracının, bu hizmetlerden rahatsız olan karanlık odakların hedefi olduğunu söyledi.

Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Temizlik için Nükhet Coşkun Caddesi'ne gitmekte olan aracımız önce yüzleri maskeli grup tarafından durdurulmuş, ardında havaya ateş edilerek araç sürücüsü personelimiz zorla indirilerek aracımız benzin dökülerek yakılmıştır. Bu saldırıyı yapanlar karanlık amaçlarına asla ulaşamayacak ve yüce Türk adaleti önünde bunun hesabını vereceklerdir. Bağlar halkına yapılan hizmetleri hedef alan bu oluşum ve saldırılar bizi asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Bundan sonra daha büyük şevk ve kararlılıkla aziz milletimize hizmet edeceğiz. Halkımız kendisine yapılan hizmetleri baltalamayı planlayan karanlık planları hak etmiyor."

Temizlik aracı, yüzü maskeli kişilerce yakıldı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği Başakşehir forması emekli edildi Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği Başakşehir forması emekli edildi
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor Dünya
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti 3. Sayfa
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti 3. Sayfa
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti 3. Sayfa
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti 3. Sayfa
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Kahvehanede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü
Kahvehanede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Romanya, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
Romanya, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
'Ege'de Yunanistan ve ABD'nin ortak tatbikat yapacağı' iddiaları yalanlandı
"Ege'de Yunanistan ve ABD'nin ortak tatbikat yapacağı" iddiaları yalanlandı
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
Çalıştığı otelde yabancı uyruklu kadın misafiri taciz eden garson, tazminatsız kovuldu
Çalıştığı otelde yabancı uyruklu kadın misafiri taciz eden garson, tazminatsız kovuldu
Rusya yeni silahlarıyla gövde gösterisi yaptı, dünya o anları konuştu
Rusya yeni silahlarıyla gövde gösterisi yaptı, dünya o anları konuştu
DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak
DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte artan koronavirüs vakalarının sebebini paylaştı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte artan koronavirüs vakalarının sebebini paylaştı
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını 'tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor
Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Beto ile anlaştı
Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Beto ile anlaştı
Anketlerde 3 eyaleti rakibine kaptıran Trump'tan sert çıkış: Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil
Anketlerde 3 eyaleti rakibine kaptıran Trump'tan sert çıkış: Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan 'pes' dedirten bir görüntü daha
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Özlem Zengin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Öztürk Serengil Michael Jackson Mehmet Ali Erbil
Spor Mehmet Topal Burak Yılmaz Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Muğla Çocuk İzmir Bursa
Şu an buradasınız: Temizlik aracı, yüzü maskeli kişilerce yakıldı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 01:04:35. #1.15#
title