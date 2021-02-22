Temizlik aracı park halindeki kamyona çarptı 2 işçi yaralandı
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Temizlik aracı park halindeki kamyona çarptı 2 işçi yaralandı

22.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:27
Temizlik aracı park halindeki kamyona çarptı 2 işçi yaralandı

Keşan'daki trafik kazasında park halindeki kamyona çarpan temizlik aracındaki 2 işçi yaralandı.

Keşan'daki trafik kazasında park halindeki kamyona çarpan temizlik aracındaki 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ü'nün kullandığı Keşan Belediyesi'ne ait 22 RP 550 plakalı temizlik aracı, Keşan Küçük Sanayi Sitesi çıkışına yaklaştığı sırada park halindeki 22 FU 962 plakalı kamyona çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan işçiler M.Ö. ve S.Ç, 112 ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı kaza yerine gelerek işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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