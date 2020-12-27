Temizliği ile örnek ilçe Battalgazi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Temizliği ile örnek ilçe Battalgazi

27.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:06
Temizliği ile örnek ilçe Battalgazi

Temizliği ile örnek ilçeler arasında yer alan Malatya Battalgazi'de belediyeye bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda yoğun mesai harcayarak, ilçeyi baştan aşağı temizliyor.

Temizliği ile örnek ilçeler arasında yer alan Malatya Battalgazi'de belediyeye bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda yoğun mesai harcayarak, ilçeyi baştan aşağı temizliyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması birçok konuda dezavantaj gibi görünse de Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu durumu avantaja çevirerek cadde sokak temizliklerinin yanı sıra vatandaşların yoğun kullandığı park, bahçe gibi alanlarda da hummalı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmeye devam ediyor. Koordineli bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir yandan rutin temizlik işleri icra edilirken, diğer yandan gerçekleştirilen sterilizasyon çalışması vatandaşlar tarafından da büyük takdir topluyor.

"Hizmetlerimizde özveriyle çalışıyoruz"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını ödün vermeden sürdürdüklerini belirterek, "Belediyemizin bütün birimleri gibi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de hummalı bir şekilde çalışarak, kısıtlama ayrımı yapmadan ilçemizi köşe bucak temizlemek için yoğun çaba gösteriyor. Titizlikle yürütülen temizlik çalışmalarını yakından takip ediyorum. Halkımızın, çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak için gereken özveriyi göstermeye gayret ediyoruz. El ele vererek daha temiz ve yaşanılabilir bir Battalgazi'yi inşa etmek canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - MALATYA

Temizliği ile örnek ilçe Battalgazi
Temizliği ile örnek ilçe Battalgazi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Coşkun Sabah Hatice Şendil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Ryan Babel Samet Aybaba Cüneyt Çakır Domagoj Vida
Tüm Haberler Çocuk Silah Deprem Elazığ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Temizliği ile örnek ilçe Battalgazi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 12:25:18. #1.14#
title