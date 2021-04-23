Temizliği bırakıp saygı duruşuna geçtiler
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Temizliği bırakıp saygı duruşuna geçtiler

Temizliği bırakıp saygı duruşuna geçtiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleştirilen saygı duruşunda sokaklardaki temizlik görevlileri işlerini bırakıp saygı duruşuna geçerek yükse...

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleştirilen saygı duruşunda sokaklardaki temizlik görevlileri işlerini bırakıp saygı duruşuna geçerek yükse sesle İstiklal Marşına eşlik etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan törenlere Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, protokol ve öğrenciler katıldı. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Atatürk Anıtına çelenk sunarken, bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu. Törende 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemini anlatan resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Temizlik işçileri dikkat çekti

Bayram törenlerinin yapıldığı Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı çevresinde şehrin temizliğinde görevli olan temizlik işçileri, mikrofonla saygı duruşu ve İstiklal Marşı anonsu yapılınca, çalışmayı bırakarak, hazır ol, vaziyetine geçerek önce saygı duruşunda bulundular ardından da yüksek sesle İstiklal Marşı'na eşlik ettiler. - MANİSA

Temizliği bırakıp saygı duruşuna geçtiler
Temizliği bırakıp saygı duruşuna geçtiler
Temizliği bırakıp saygı duruşuna geçtiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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