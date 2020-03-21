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Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

Temizlenmeyen halılar korona virüse 'kapı' açıyor

- Temizlenmeyen halılar korona virüse 'kapı' açıyor "Evdeki halıların periyodik olarak temizlenmesi gerekir" Koronavirüs halı yıkamacılara ilgiyi artırdı Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor.

21.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:32
Temizlenmeyen halılar korona virüse 'kapı' açıyor

- Temizlenmeyen halılar korona virüse 'kapı' açıyor

"Evdeki halıların periyodik olarak temizlenmesi gerekir"

Koronavirüs halı yıkamacılara ilgiyi artırdı

İSTANBUL - Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Uzmanlar, kişisel bakım kadar ev temizliğinin de önemine vurgu yapıyorlar. Ev temizliği denince akla gelen en önemli eşyalardan halıların temizliği de bu noktada önem kazanıyor. Temizlenmeyen halılar koronavirüse 'kapı' açıyor. Türkiye Halı Yıkamacılar Konfederasyon Genel Başkanı Uğur Avni Başarır, "Evlerimizde, halılar bebeklerin oyun alanıdır. Sürekli temas halinde olduğumuz yerlerdir. Bakteri ve mikrobu en çok barındıran yerler halılardır. Evlerde temizliğin başlangıç noktası halılardır. Bu sebeple vatandaşlarımız halılarını düzenli, periyodik aralıklarla yıkatmalıdır." dedi.

Çin'de ortaya çıkan hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor. Bunun yanında olası koronavirüsün bulaşmaması için de vatandaşlar tedbirler almaya devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında ise vatandaşlar halı, koltuk gibi kolay kirlenebilen, bakteri taşıyabilen yerlerin temiz tutulmasına dikkat ediliyor. Aynı zamanda küçük çocukların oyun alanı da olan halıların temizliği önem taşıyor.

"Evlerde temizliğin başlangıç noktası halılardır"

Halıların temizliğinin önemi hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Halı Yıkamacılar Konfederasyon Genel Başkanı Uğur Avni Başarır, "Ülkemiz ve dünyamız küresel bir salgınla karşı karşıya. Bu küresel salgınla mücadelede önemli bir konu da kişisel temizliktir. Bunun yanında ortam temizliği de çok önemlidir. Ortam temizliği denince akla gelen ve en çok vakit geçirdiğimiz evlerimiz, dolayısıyla halılarımızın temizliği çok önemlidir. Evlerimizde, halılar bebeklerin oyun alanıdır. Sürekli temas halinde olduğumuz yerlerdir. Bakteri ve mikrobu en çok barındıran yerler halılardır. Evlerde temizliğin başlangıç noktası halılardır. Bu sebeple vatandaşlarımız halılarını düzenli, periyodik aralıklarla yıkatmalıdır." dedi.

"Halı yıkatma da bilinen, güvenilir firmalar tercih edilmeli"

Vatandaşların halı yıkatma konusunda bilinçli olması gerektiğini de ifade eden Başarır, "Halı yıkatma konusunda bilinçli vatandaşlarımız bu dönemde halı yıkamacılara olan talebi arttırdı. Halı yıkatırken müşterilerimiz fiyat aralığına takılmamalılar, halı yıkama seçerken de bilinen firmaları, güvenilir firmaları tercih etmeliler. Halıları yıkarken yıkamacılarımız Sağlık Bakanlığı'nın onaylamış olduğu dezenfektan ve temizlik ürünlerini kullanıyor. Halıları belirli kurallara uygun şekilde evlerin kapısından alıyoruz, müşterilerle temas olmuyor. Halıları 3 gün içinde tekrar temizleyip, yıkayıp kapıya getiriyoruz. Temizliğe evlerden başlatmalıyız. Vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Temizlenmeyen halılar korona virüse 'kapı' açıyor

Kaynak: İHA

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Temizlenmeyen halılar korona virüse 'kapı' açıyor

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