Temizlenmeyen buz sarkıtları tehlike saçıyor
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Temizlenmeyen buz sarkıtları tehlike saçıyor

İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Haberler | Güncel

Temizlenmeyen buz sarkıtları tehlike saçıyor Belediye temizlemeyince bazı vatandaşlar balkon ve pencerelerden uzanarak buzları kırmayı çalışıyor Afyonkarahisar'da yağan kar sonrası çatılarda oluşan buz sarkıtları adeta kazalara davetiye çıkartıyor.

Temizlenmeyen buz sarkıtları tehlike saçıyor

Belediye temizlemeyince bazı vatandaşlar balkon ve pencerelerden uzanarak buzları kırmayı çalışıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yağan kar sonrası çatılarda oluşan buz sarkıtları adeta kazalara davetiye çıkartıyor. Afyonkarahisar Belediyesi'nin temizlemediği buz sarkıtlarını üst katlarda oturan bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları paspas ve süpürgeler ile temizlemeye çalışmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Kentte hafta içi aralıklarla devam eden kar yağışının ardından çatılarda biriken kar birikintileri güneşin etkisi ile erimeye başlayınca çatı saçaklarında buz sarkıtları oluşturdu. Buz sarkıtları özellikle kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor. Sarkıtların Afyonkarahisar Belediyesi tarafından temizlenmemesine ise bir çok vatandaş tepki gösterdi. Vatandaşlar sarkıtlardan kaçmak yani kaza yaşamamak için büyük gayret gösterirken, binaların üst katlarında oturan bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları paspas ve süpürgeler ile balkon ve pencerelerden uzanarak buzları kırmayı çalışmaları dikkatlerden kaçmadı.

Temizlenmeyen buz sarkıtları tehlike saçıyor
Temizlenmeyen buz sarkıtları tehlike saçıyor
Temizlenmeyen buz sarkıtları tehlike saçıyor
Temizlenmeyen buz sarkıtları tehlike saçıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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