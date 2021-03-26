Temizlenmeyen buz sarkıtları tehlike saçıyor
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Temizlenmeyen buz sarkıtları tehlike saçıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Temizlenmeyen buz sarkıtları tehlike saçıyor

Afyonkarahisar'da yağan kar sonrası çatılarda oluşan buz sarkıtları adeta kazalara davetiye çıkartıyor.

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Afyonkarahisar'da yağan kar sonrası çatılarda oluşan buz sarkıtları adeta kazalara davetiye çıkartıyor. Afyonkarahisar Belediyesi'nin temizlemediği buz sarkıtlarını üst katlarda oturan bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları paspas ve süpürgeler ile temizlemeye çalışmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Kentte hafta içi aralıklarla devam eden kar yağışının ardından çatılarda biriken kar birikintileri güneşin etkisi ile erimeye başlayınca çatı saçaklarında buz sarkıtları oluşturdu. Buz sarkıtları özellikle kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor. Sarkıtların Afyonkarahisar Belediyesi tarafından temizlenmemesine ise bir çok vatandaş tepki gösterdi. Vatandaşlar sarkıtlardan kaçmak yani kaza yaşamamak için büyük gayret gösterirken, binaların üst katlarında oturan bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları paspas ve süpürgeler ile balkon ve pencerelerden uzanarak buzları kırmayı çalışmaları dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Temizlenmeyen buz sarkıtları tehlike saçıyor
Temizlenmeyen buz sarkıtları tehlike saçıyor
Temizlenmeyen buz sarkıtları tehlike saçıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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