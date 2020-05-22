Temizlemek için söktüğü musluk filtresinde yüzlerce sinek görünce şaşkına döndü
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Temizlemek için söktüğü musluk filtresinde yüzlerce sinek görünce şaşkına döndü

Temizlemek için söktüğü musluk filtresinde yüzlerce sinek görünce şaşkına döndü Musluktan akan sineğin kaynağı bakımı yapılmayan gün ısı çıktı Antalya'da evinin musluğuna taktığı filtreyi temizlemek için açan Gülcan Mendeş, filtrede sinek topluluğu görünce neye uğradığını şaşırdı.

22.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:04

Temizlemek için söktüğü musluk filtresinde yüzlerce sinek görünce şaşkına döndü

Musluktan akan sineğin kaynağı bakımı yapılmayan gün ısı çıktı

ANTALYA - Antalya'da evinin musluğuna taktığı filtreyi temizlemek için açan Gülcan Mendeş, filtrede sinek topluluğu görünce neye uğradığını şaşırdı. Sineklerin gün ısıdan geldiği ortaya çıktı.

Konyaaltı ilçesinde oturan Gülcan Mendeş, mutfak musluğuna kireci önlemek amaçlı filtre taktı. Mendeş, dün akşam musluktan söktüğü filtreyi temizlemek için eline aldığında ise gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Filtrede yüzlerce küçük sinek gören Mendeş, evin diğer musluklarında da durumun aynı olduğunu görünce evinde suyu kullanamaz hale geldi. Apartmandaki diğer komşularında da azda olsa durumun aynı olduğunu öğrenen Mendeş, Antalya Su ve Atıksu İdaresi'ni arayarak ihbarda bulundu. ASAT Su Şebeke Müdürü İsmail Ümit Ünal önderliğinde bölgeye gelen 8 kişilik ekip, apartmanda inceleme başlattı. İlk olarak şehir şebekesinden gelen suda araştırma yapan ekipler, burada herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ardından apartmanın gün ısı deposunu inceleyen ekipler, burada sineklerin kümeleştiğini tespit etti. Ekipler şebeke hattından numune alıp inceleme başlatırken, depoların ilaçlanması konusunda ev sahiplerine uyarıda bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Cem Oğuz, gün ısıların bol olduğu kentte bu sistemlerin denetimsiz ve bakımsız bırakılmasının sinek üremesine kaynak olduğuna değinerek, "Halkımızdan gün ısıların kontrol edilmesini, bakımının yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Temizlemek için söktüğü musluk filtresinde yüzlerce sinek görünce şaşkına döndü

Kaynak: İHA

Manşet

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