Temizlediği Tüfek Ateş Alınca Parmağı Koptu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, temizlediği tüfeği kazara ateş alan kişinin parmağı koptu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, temizlediği tüfeği kazara ateş alan kişinin parmağı koptu.
Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arkadaşlarıyla kamp kuran Arif Aslan (40), yanında getirdiği tüfeğini temizlemek istedi. Bir süre sonra kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Aslan'ın bir parmağını kopardı.
Aslan, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA