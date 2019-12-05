Temizlediği tüfeğin ateş almasıyla öldü
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Temizlediği tüfeğin ateş almasıyla öldü

AFYONKARAHİSAR'da yaşayan Rüstem Arslan (19), temizliğini yaptığı ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

05.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:24
Temizlediği tüfeğin ateş almasıyla öldü

AFYONKARAHİSAR'da yaşayan Rüstem Arslan (19), temizliğini yaptığı ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

ilçesine bağlı Kayadibi köyünde oturan Rüstem Arslan, dün akşam saatlerinde  av tüfeğini temizlediği esnada tüfek ateş aldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen tüfekten çıkan saçmalarla karın bölgesinden ağır yaralanan Arslan, ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Arslan'ın cenazesi işlemlerin ardından toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
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