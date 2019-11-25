Temizlediği tabancası ateş alınca omzundan vuruldu

25.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:43

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde A.I. (54), temizlediği tabancası kazara ateş alınca omzundan vurularak, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. A.I.'nın yalnız oturduğu daireden silah sesi duyan komşular, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, A.I.'yı omzundan tabancayla vurulmuş buldu. Yaralı A.I., sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan A.I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. A.I.'nın, tabancasını temizlerken, kazara kendisini vurduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA