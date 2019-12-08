Temizlediği silahın ateş alması sonucu ölen polis memurunun cenazesi defnedildi
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Temizlediği silahın ateş alması sonucu ölen polis memurunun cenazesi defnedildi

Adana'da temizlediği silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Alper Doğan'ın cenazesi, Sarıçam ilçesinde toprağa verildi.

08.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:17
Temizlediği silahın ateş alması sonucu ölen polis memurunun cenazesi defnedildi

'da temizlediği silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Alper Doğan'ın cenazesi, ilçesinde toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Doğan'ın (24) cenazesi, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'ne götürüldü. Burada kılınan namazın ardından cenaze, mahalle mezarlığına defnedildi.

Gece saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Alper Doğan, merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde, temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Temizlediği silahın ateş alması sonucu ölen polis memurunun cenazesi defnedildi
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