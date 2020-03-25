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Adıyaman, 3. Sayfa

Temizlediği silahı ölümüne neden oldu

Adıyaman'da, silahını temizlediği esnada kazara kendisini vuran kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

25.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:58
Temizlediği silahı ölümüne neden oldu

Adıyaman'da, silahını temizlediği esnada kazara kendisini vuran kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kömür Beldesinde ikamet eden 57 yaşındaki Ş.G., kendisini ait silahı temizlediği esnada silah kazara ateş aldı. Silahtan çıkan merminin vücuduna isabet alması sonucu yaralanan Ş.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ş.G., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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