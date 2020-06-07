Temizlediği balkondan düşerek yaralandı
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Temizlediği balkondan düşerek yaralandı

Adıyaman'da, balkon temizlediği esnada ayağı kayarak düşüp yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Temizlediği balkondan düşerek yaralandı
07.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:54

Adıyaman'da, balkon temizlediği esnada ayağı kayarak düşüp yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Musalla Mahallesi Küme Evlerinde bulunan 1 katlı evlerinin balkonunu yıkayıp temizlemek isteyen Zeliha Y. (42), kayganlaşan zeminde ayağı kayarak düştü. Sırt üstü düşerek yaralanan kadını fark eden yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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